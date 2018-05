Coin dovrà andarsene entro giugno Alla ricerca di una sede alternativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Drizzly grande assente alla seduta di commissione consiliare sul futuro del megastore Coin. Ieri, a tenere banco in una riunione allargata a Monica Zambon, per Filcams Cgil, a Lorenzo Boscaro, per Uil Tucs e al direttore aziendale delle Risorse umane, Ugo Turi, è stata in primo luogo la defezione della società facente riferimento a Paola Coin, che sin dall'inizio della vertenza si fa rappresentare solo da uno studio legale di Milano. In questo caso, nemmeno ha risposto al presidente di commissione, Paolo Pellegrini.L'incontro,...