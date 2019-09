CocoFungo compie 43 anni Ora riparte da Nino Baggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAEra il lontano 1976 quando un gruppo di ristoratori della provincia di Treviso diede vita a quella che, a quei tempi, era la prima rassegna enogastronomica a tema: CocoFungo; nome coniato da Giuseppe Mazzotti con Fernando Raris. Rassegna nata per valorizzare le varie tipologie di funghi, compresi quelli del Montello, con nuove proposte a tavola che non fossero solo il classico piatto funghi e polenta. E di autunni ne sono passati visto che l'edizione al via giovedì 19 settembre alla Locanda Baggio ad Asolo, per concludersi il 25...