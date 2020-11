IL LIBRO

«Di quante preoccupazioni ci si libera, quando si decide di non essere qualcosa bensì qualcuno!», diceva Coco Chanel. Ed è proprio a quel qualcuno, la donna dietro la stilista, il mistero dietro l'icona, che guarda Roberta Damiata nel suo libro Coco Chanel. Unica e insostituibile, edito da Diarkos, in cui, con sguardo puntuale ma anche delicato, ripercorre vita, intuizioni e segno di Gabrielle Chanel, per tutti Coco Chanel appunto, con rivelazioni sulla sua vita privata, tra grandi amori, passioni anche al femminile, difficoltà e dolori.

«Come le sue sartine, in questo lungo percorso che ho passato insieme a Gabrielle, ho imparato ad amarla profondamente - scrive l'autrice nell'introduzione - Ci sono stati momenti dove non ho condiviso il suo cammino e altri, la maggior parte, in cui mi sono ritrovata in quelle stanze meravigliose che sapeva arredare con così tanto gusto, ad ascoltare le sue storie insieme ai suoi amici».

LA FAMIGLIA

Un viaggio alla scoperta di Coco Chanel e della complessità della sua storia, dalla nascita in una famiglia povera alla vita in orfanotrofio, dall'incontro con Étienne Balsan, nel cui castello si trasferì, al grande amore con Boy Capel, fino alla creazione di Maison Chanel e al successo. Non mancano l'incontro con le idee naziste e, come spiega l'autrice, «il ruolo non risolutivo, ma sicuramente degno di nota, giocato dalla stilista sulla scacchiera politica mondiale». A quasi cinquant'anni dalla sua morte, una biografia attenta di Coco, donna e mito.

Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

