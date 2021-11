Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tutti contagiati, seppure tutti vaccinati con la doppia dose, per un motivo molto semplice: sono stati a contatto tra di loro per molto tempo in un ambiente chiuso. L'Ulss 3 Serenissima fa il punto della situazione sul cluster dei 26 turisti greci, di cui 24 positivi, arrivati in pullman a Mestre e ora accolti in vari ospedali. Solo quattro persone sono lievemente sintomatiche. Il direttore generale Edgardo Contato chiarisce: «La capacità...