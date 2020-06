George Clooney e Amal Alamuddin - sposatisi a Venezia meno di sei anni fa - sarebbero in procinto di divorziare. Finisce così la favola di una delle coppie di Hollywood più invidiate. Sembra che ad aver inasprito una crisi già esistente sia stato il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus e la convivenza forzata. Stando a quanto riporta il National Enquirer, l'attore Usa e l'avvocatessa (e attivista per i diritti umani) vivrebbero ormai da separati in casa e frequenterebbero anche altre persone. Le indiscrezioni darebbero dunque per irreversibile la rottura. Il magazine afferma anche che la raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice organizzata dalla coppia con in palio un pranzo nella splendida villa del Lago di Como sarebbe stata il pretesto per incontrare altre persone. Gli amici della coppia, tuttavia, smentiscono i gossip sulla separazione.

George e Amal ricordiamo si sono sposati con una cerimonia blindatissima nel 2014 a Venezia, e hanno avuto due bambini, i gemelli Elle e Alexander. La coppia è molto attenta a proteggere la privacy della famiglia, ma di tanto in tanto si fanno strada pettegolezzi sulla presunta fine del loro rapporto. Ed ora a prenderli di mira è appunto il tabloid scandalistico. Tutte rivelazioni smentite come «risibili» dagli amici dei Clooney su Gossip Cop, un sito che passa al vaglio la stampa rosa per distinguere informazioni vere da fake news. Non è la prima volta che voci di divorzio, peraltro sempre smentite a parole o nei fatti, circolano sul conto dell'attore e della bella avvocatessa. Più di recente il Globe, un altro rotocalco rosa aveva sostenuto che il lockdown avrebbe creato irriconciliabili dissapori tra marito e moglie: con George che si lamenterebbe di essere comandato a bacchetta da Amal, mentre l'avvocatessa considererebbe soffocante e noioso tenere in ordine la magione di famiglia. Vere o false che siano le voci, Clooney è da tempo nel mirino della stampa scandalistica.

