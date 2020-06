IL CULT

Un colpo di forbice ben assestato e il più classico tailleur si alleggerisce di centimetri di stoffa, sfoderando una versione estiva dal giusto peso e dalla giusta misura. Merito dei bermuda, pantaloni corti ma non troppo, tra i grandi protagonisti dell'estate 2020. A differenza dei più succinti cugini di guardaroba come gli shorts, i bermuda arrivano fino al ginocchio, dai volumi ampi o più affusolati mutuati dal classico taglio maschile. E pensare che quando nacquero a cavallo degli anni Trenta e Quaranta, presero il nome dall'arcipelago delle Bermuda, meta vacanziera nel nord dell'oceano Atlantico, dove alle donne non era consentito esibire le gambe interamente nude. Da ieri a oggi, si confermano alleati di uno stile disinvolto per affrontare la stagione calda, mostrando centimetri di pelle senza esagerazioni.

ANNI NOVANTA

Osannati nei Novanta e poi caduti nel dimenticatoio a favore dei pantaloncini ciclisti, in versione stretch seconda pelle, si riaffacciano sulle passerelle della primavera-estate 2020. Ed ecco che l'intramontabile completo due pezzi, ringiovanisce all'istante. Contagiosi, li indossano influencer e icone di stile, signore e signorine a spasso in città o per un aperitivo al tramonto, al passo di sandali svettanti e mules raso terra. A ogni donna i suoi bermuda: con blazer d'ordinanza in un perfetto total look anche cromatico come suggerisce Max Mara, che li tinge di toni pastello accompagnandoli con décolleté dal calzino a vista. Il bermuda è perfetto per un aperitivo in riva al mare, per un sabato in città con le amiche, per un giro da turisti nel nostro splendido Paese suggerisce la designer romana Caterina Moro, che li ha realizzati in cotone frissé, dal finissaggio stropicciato, perfetti per un aperitivo al tramonto sui Trabucchi, come nelle sue estati in Puglia. Colore al potere da Valentino, dove i bermuda in popeline di cotone, acquistano un appeal straordinario mutuato dalla couture. Tasche strategiche conferiscono al completo corto di Bottega Veneta, il giusto twist per una giornata tra ufficio e tempo libero. Con il direttore creativo del marchio, Daniel Lee, che punta su lineee tonalità classiche come il beige e il nero.

I VOLUMI

Rilassato, il tailleur rivisto e accorciato si fa largo da Givenchy: i volumi morbidi e lo stile sobrio risolvono la contraddizione in termini tra mood urban e romanticismo. Consacrati sempre su terreno francese da Virginie Viard per Chanel, i bermuda nell'iconico tweed se non in total denim, regalano libertà di movimento.

S. C.

