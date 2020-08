CLASSICA

La breve stagione musicale di riapertura al pubblico del Teatro La Fenice, dopo la pandemia, si è conclusa con un recital vocale di due degli interpreti più acclamati dell'attuale panorama operistico: il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi. Si tratta di cantanti che il pubblico veneziano conosce e apprezza, protagonisti di felici inaugurazioni e importanti produzioni. Meli e Salsi, tra l'altro, lo scorso dicembre, avevano inaugurato con Tosca di Puccini la stagione della Scala, a fianco di Anna Netrebko. Alla Fenice hanno presentato un programma dedicato a Giuseppe Verdi con arie e duetti tratti da Don Carlo, Un ballo in maschera, La forza del destino, Otello. Meli ha un timbro che con gli anni si è arricchito di colori, consentendogli di spaziare in un repertorio sempre più vasto. Anche l'altra sera si è apprezzata la duttilità vocale del tenore genovese che sa rendere con convinzione il finale dell'atto secondo dell'Otello verdiano, ma conservando anche l'agilità rossiniana, come ha dimostrato proponendo come bis il duetto All'idea di quel metallo dal Barbiere di Siviglia. La complicità e l'affiatamento con Salsi sono evidenti.

PROTAGONISTI

Il baritono, formatosi a Parma, ha un puro accento verdiano, grazie alla collaborazione con Riccardo Muti. Particolarmente emozionante e vibrante il Credo in un Dio crudel che Salsi ha reso con grande efficacia e intensità. Della sua capacità di adattarsi ad altri repertori, Salsi ha dato prova sia nel duetto rossiniano già citato e sia nella romanza di Tosti L'alba separa dalla luce l'ombra sempre eseguita fuori programma.

Al pianoforte, Davide Cavalli ha dato il suo prezioso contributo suonando anche lo Studio op. 2 n. 1 di Skrjabin e Funérailles dal ciclo Harmonies poétiques et religieuses di Franz Liszt. Successo molto caloroso; gli artisti si sono poi intrattenuti con il pubblico in campo San Fantin, chiacchierando e firmando autografi. L'attività della Fenice riprenderà il 22 agosto con un appuntamento sinfonico diretto da Tito Ceccherini. Fino a fine ottobre sono previsti undici titoli tra opere, concerti, spettacoli. Un percorso graduale che dovrebbe portare a quella normalità auspicata da tutti.

Mario Merigo

