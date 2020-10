CLASSICA

I Concerti della Domenica, il tradizionale appuntamento domenicale de I Solisti Veneti, riprendono all'Auditorium Pollini di Padova, con una novità: il cambio ai vertici dell'orchestra. In veste di direttore artistico oltre che di direttore d'orchestra, a Clementine Hoogerdoon Scimone, subentra il maestro Giuliano Carella che dirige I Solisti dalla morte del loro fondatore, l'amatissimo Claudio Scimone. La formula dei concerti rimane invariata rispetto alle passate edizioni: sei gli appuntamenti, da domenica prossima al 29 novembre, la mattina di domenica, alle 11, ad eccezione dell'ultimo concerto, del 29 novembre, in programma alle 18. «È stata una felice intuizione di Claudio Scimone portare la musica al pubblico, la domenica mattina: se si può andare a messa, la domenica, si può andare anche al concerto, diceva Claudio. Ringrazio la città di Padova che è sempre stata molto generosa con noi - ha continuato invitando il pubblico ad avere coraggio e a continuare a frequentare le sale da concerto: di contagio - ha concluso. Anche l'assessore Andrea Colasio ha ricordato che fu di Scimone la brillante idea delle domeniche in concerto, la prima a livello mondiale: «Claudio ha voluto cercare un nuovo pubblico, tra chi era giovane e tra chi non poteva muoversi di sera e ha pensato che la domenica mattina poteva accontentare più persone. I Solisti Veneti sono un'importante istituzione culturale che il mondo ci invidia».

IL PROGRAMMA

Il concerto inaugurale del 18 proporrà musiche di Mozart: la Sinfonia KV 201 e la celebre Sinfonia Concertante KV 364. La musica di Mozart dà coraggio- ha sottolineato Carella. Il 25, sarà la volta di una passeggiata in America con Lucio Degani, primo violino accompagnato al pianoforte da Andrea Rucli: il concerto ripercorre le musiche suonate alle truppe alleate, durante la Seconda Guerra Mondiale, dal violinista Jasha Heifetz. L'8 novembre si omaggia Bach con la prima serie dei Concerti Brandeburghesi: al flauto, Massimo Mercelli. Il 15, il programma pone al centro The youth Beethoven e presenta un itinerario beethoveniano scritto e condotto dal musicologo Sandro Cappelletto, al pianoforte Marco Scolastra. Il 22, riprende la seconda parte dei Concerti Brandeburghesi. Il 29, l'appuntamento finale sarà alle 18, con il Premio Internazionale Claudio Scimone, alla seconda edizione: in programma, musiche di Albinoni, Bottesini, Stravinsky e Piazzolla. Sarà il giovane vincitore del premio ad esibirsi con I Solisti Veneti.

