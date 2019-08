CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CLASSICAGiovani, talentuosi, autentiche eccellenze nella loro professione. Non si tratta della generica speranza in un futuro radioso, ma del presente concreto di due straordinari musicisti che sono ospiti, domenica 4 agosto (ore 12), a I Suoni delle Dolomiti per quello che si preannuncia un concerto che resterà impresso a lungo nella memoria del pubblico. Si tratta della violinista norvegese Vilde Frang, classe 1986, e del violoncellista tedesco Nicolas Altstaedt che invece è del 1982. Si esibiscono nell'incantevole paesaggio del Lagorai in...