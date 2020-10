CLASSICA

CUNEO Classica e moderna allo stesso tempo, la nuova R 18 racchiude all'interno di un design da cruiser elegante e muscolosa tutta la recente tecnologia BMW. Si ispira alla vecchia R 5 (1936), dalla quale prende in prestito molti elementi estetici e lo schema di alcuni dettagli tecnici. È un oggetto di lusso, è una moto raffinata, ricercata, dove la cura per i dettagli fa la differenza.

Non ci sono cavi a vista, tutto è ridotto all'osso, così da esaltare le forme, la meccanica, le parti cromate e il grosso motore boxer da 1802 cc. Che vibra e scalpita quando si accende, diventando docile e gustoso con la moto in movimento. Sprigiona 91 cv a 4.750 giri/min e 158 Nm di coppia a 3.000 giri/min. È sempre pronto e regala un'erogazione moderna e vellutata, ma dal sound cattivo. Ama girare in basso, con rapporti lunghi, ma se stuzzicato sa essere anche esuberante e divertente. Sono tre le modalità di guida presenti (Rain, Roll e Rock), oltre al controllo della stabilità e al sistema per la ripartenza in salita. Sorprendente è anche il cambio, morbido, preciso e moderno. Il peso, invece, è piuttosto importante. I 345 kg si fanno sentire tutti nelle manovre da fermo non a caso è stata introdotta una retromarcia elettrica , ma come accade anche sulle altre moto del marchio bavarese, i chili sembrano dimezzarsi in movimento, merito di un ottimo bilanciamento dei pesi. La posizione del pilota è comoda, si guida col busto dritto, le braccia stese (ma non tese) e le gambe piegate ad angolo retto. La sella è comoda e spaziosa e i cilindri non dànno fastidio alle gambe (solo un po' allo stivale quando si cerca il freno posteriore). Stabile e veloce sul dritto 4,6 sec. da 0 a 100 km/h e 180 km/h di vel. max autolimitata la R 18 sa divertire anche nei percorsi ricchi di curve, dove conviene privilegiare la rotondità di guida e il passo costante. La nuova cruiser è dotata di un telaio in acciaio a doppia culla e di un monoammortizzatore centrale progressivo con 90 mm di escursione, agganciato al forcellone, dove spicca la trasmissione di tipo cardanica.

LA FIRST EDITION

Davanti, invece, si fa notare una forcella con steli da ben 49 mm, capace di un'escursione di 120 mm. Ottima la frenata, grazie al doppio disco freno all'anteriore con pinza fissa a quattro pistoncini. Ampia, infine, la possibilità di personalizzazione: si va dalla scelta delle dimensioni dei cerchi fino alle selle singole o doppie, passando per manubri dalla diversa forma e dimensione, e non solo. In Italia la R 18 viene commercializzata nella sola versione First Edition al prezzo di 22.990 euro, che include anche un Welcome Kit con accessori esclusivi e un libro sui 100 anni di storia di BMW Motorrad.

Francesco Irace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

