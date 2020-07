SCUOLA

VENEZIA La macchina burocratica dell'Ufficio scolastico regionale procede verso l'accorpamento delle classi degli istituti superiori. Tra i primi a subire gli effetti del decreto del 2009, che prevede appunto un tetto minimo di studenti, sono alcune classi del liceo classico e del liceo artistico del Marco Polo. Così, se da una parte si sono avviate le discussioni tra Città Metropolitana e dirigenti scolastici sulle norme di sicurezza anti Covid 19 da attuare per settembre, dall'altra si procede in senso diametralmente opposto e, alla faccia del distanziamento sociale e del no alle classi pollaio, si accorpano le 6 ex prime del liceo artistico che a settembre diventeranno 5 seconde e le 3 quinte ginnasio che diventeranno e prime liceo.

Tutte da 25, 26 e 27 studenti ciascuna. Se al liceo classico l'imminente accorpamento era noto, all'artistico però non ne sapeva nulla nessuno. Tanto che i genitori hanno scritto una lettera al dirigente e all'Ufficio scolastico regionale: «Solo qualche giorno fa abbiamo appreso della decisione dell'Ufficio scolastico di accorpare le classi seconde che passeranno pertanto da 6 a 5 si legge nella lettera - Decisione presa in base ad un decreto obsoleto e che fa riferimento ad una situazione che, a partire da febbraio di quest'anno, è completamente cambiata».

I genitori contestano diversi aspetti: primo fra tutti quello legato alla sicurezza perché decidere di accorpare delle classi, quando la distanza sociale è il fattore fondamentale per la tutela della salute di tutti, ha secondo loro poco senso. «Pensando alla realtà specifica dell'artistico spiega Andrea Crepax, genitore di uno studente di prima le cose sono ancora più complicate visto che le aule utilizzate per i laboratori sono piccole e le strumentazioni utilizzate da ciascun studente sono particolarmente ingombranti: come farebbero a starci 27/28 persone con tanto di banchi da disegno, pannelli e altro?».

Ma la questione sicurezza non è l'unica ad essere sollevata: «Desideriamo aggiungere che questo appena passato, è stato davvero un anno «particolare e sicuramente lo sarà anche il prossimo continuano i genitori - rinunciare agli unici pilastri che potevano dare una continuità al percorso scolastico dei nostri ragazzi, ossia i professori e i compagni, lo troviamo oltremodo penalizzante». La speranza e al tempo stesso la richiesta di genitori e docenti è che in sede di organizzazione dell'organico di fatto, l'Ufficio scolastico possa ritornare sui propri passi. La paura è invece quella che, con la scusa delle classi troppo numerose, si proceda alla temuta divisione tra didattica in presenza e didattica a distanza, dividendo comunque gli studenti che a rotazione seguiranno le lezioni in aula o da casa.

Alice Carlon

