CITTÀ VIOLENTA MESTRE Il fatto che fosse mezzogiorno, per lui, non è stato d'intralcio. Che la sua vittima fosse un quasi centenario, nemmeno. L'ha rapinato dell'orologio e si è data alla fuga e ora i carabinieri gli stanno dando la caccia. Sabato pomeriggio, intorno alle 12.30, un 95enne stava rientrando a casa, in via Aleardi, all'altezza del civico 30. All'anziano, però, si è avvicinato una giovane con accento dell'Est. «Scusa che ore sono?», ha chiesto all'anziano che, a quel punto, ha alzato il braccio per rispondere alla...