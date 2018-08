Città metropolitana, mossa della Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UN POST GALEOTTOMARCON Un post che la dice lunga. Matteo Romanello, sindaco di Marcon, non conferma ma nemmeno smentisce, eppure il suo post apparso in questi giorni su facebook ha dato da pensare a molti che l'attuale primo cittadino marconese si stia muovendo per diventare il prossimo sindaco metropolitano. Ora come ora la legge Del Rio non glielo permetterebbe perché è una funzione, quella di sindaco della Città metropolitana, che viene riservata al primo cittadino della città capoluogo, quindi Venezia. Ma Romanello sa bene che la...