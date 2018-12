«Città metropolitana? Brugnaro è stato bravo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIO MIRANO Stilettate al Pd e riconoscimento dell'operato di Brugnaro in una fase difficile di avvio dell'area metropolitana. E' una Maria Rosa Pavanello che non ti aspetti quella che traccia il bilancio di un 2018 che l'ha vista impegnata su più fronti: da presidente dell'Anci l'associazione dei comuni italiani in Veneto, ad amministratrice sempre in prima linea (anche in virtù dei suoi compiti istituzionali) nella Città Metropolitana di Venezia e nell'Unione dei comuni del Miranese. La sindaca di Mirano assicura di aver rinnovato...