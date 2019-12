CITTÀ DIGITALE

VENEZIA I picchi non sono solo quelli della marea. L'acqua alta a Venezia, infatti, ha fatto registrare anche la punta massima di accessi al sito del Comune. Nella settimana del fatidico 12 novembre, infatti, gli utenti che hanno cercato informazioni su comune.venezia.it sono stati 2.364.972. Un dato enorme, ma che spiega in parte l'incremento dell'attività del portale che quest'anno ha avuto in tutto 6.326.443 accessi e 14.969.664 visualizzazioni (quando, cioè, nel sito si naviga tra più sezioni), un incremento di circa il 12% in più rispetto al 2018, quando gli accessi si erano fermati a poco più di 5 milioni.

«I numeri - spiega Alessandra Poggiani di Venis, la società che gestisce la rete informatica del Comune - certificano una sempre maggiore predisposizione degli utenti ad affidarsi agli sportelli digitali». Tra i canali più visitati del sito c'è, DiMe la sezione dedicata ai servizi online (visualizzata dall'1 gennaio al 31 ottobre per 119.530 volte, con un aumento del 50,37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). «È stata sviluppata da Venis - continua Poggiani - ed è diventata il punto di contatto principale della cittadinanza con i servizi della pubblica amministrazione lagunare: 34.529 gli utenti unici e 137.405 le pagine viste da inizio anno». Nel 2019 La piattaforma è stata utilizzata per circa 19mila volte per gestire pratiche relative a sanzioni amministrative (e il loro pagamento), per 13.400 volte per questioni riguardanti bandi di locazione popolare e per circa 6mila volte per tutto ciò che riguarda i certificati di residenza. In crescita anche le richieste di certificati anagrafici: se da inizio anno le richieste sono state 10.056, tra settembre e novembre ne sono state presentate oltre 3mila.

«Il non essere costretti a raggiungere gli uffici è un concreto miglioramento della qualità della vita dei cittadini». Il sito è cresciuto non solo dal punto di vista dei servizi, ma anche delle informazioni (4.080 le notizie live lanciate nel 2019). dall'1 gennaio al 31 ottobre gli utenti sono infatti aumentati del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (1.343.391 contro 1.280.743) e il numero di nuovi utenti è aumentato di circa il 3% (1.255.136 contro i 1.220.000 del 2018). In questi mesi è stata rafforzata la presenza sui social network e dall'inizio dell'anno gli utenti che sono entrati nel sito istituzionale da Facebook, Twitter, Instagram e simili siano aumentati di quasi il 30% rispetto al 2018.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA