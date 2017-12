Cinque milioni per riqualificare il Forte Marghera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CUORE VERDEMESTRE Tutti si riempiono la bocca col futuro del Forte Marghera, si sono spesi anni e anni di dibattiti e discussioni su come riqualificarlo e a che cosa destinarlo. Ma si è sempre dimenticato, anche in questo caso, di pensare alle piccole cose che, se sistemate, lo rendono fruibile a tutti.Le ultime delibere di Giunta del 2017 stanziano dunque ben 5 milioni di euro non per trasformare il Forte in un resort di lusso, in un centro della musica, in un mercato delle eccellenze locali, o in un grande parco giochi per i bambini come...