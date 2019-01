Cinquanta nuovi 40 la vera età dell'oro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBisognerebbe fare come lei, togliersi tutto e buttarsi in acqua, alla faccia di chi conta gli anni e le rughe. Il tuffo di Halle Berry è stato spettacolare, 160 mila visualizzazioni: dopo una lunga serata mondana per gli Oscar l'attrice si è denudata e si è fatta una bella nuotata in piscina. Era il 2017, la venere nera testimonial di Revlon e Versace aveva 50 anni ma oggi a 52 lo rifarebbe. Lei si spoglia, le altre si vestono. Splendeva Michelle Obama (55 anni ieri) a Brooklyn a dicembre alla presentazione della sua autobiografia...