Cinemazero compie 40 anni Da Pasolini al futuro digitale

L'ANNIVERSARIOIn principio ci fu un ciclostilato (allora si usava così) con il quale un gruppo di giovani pordenonesi annunciava la nascita di Cinemazero, perché si parte da zero, in una città che non aveva strutture culturali. Erano i ragazzi di Cinemazero (Piero Colussi, Andrea Crozzoli e alcuni altri) che si erano messi in testa di portare a Pordenone i film che non si potevano vedere in una città che all'epoca poteva contare su ben quattro sale in centro. E per farlo utilizzarono una sala periferica dove tutto, dal pavimento ai sedili...