CINEMA Una decina di premi finora fra i quali spiccano il Golden Globe, il Critics

CINEMAUna decina di premi finora fra i quali spiccano il Golden Globe, il Critics Choice Award (ex aequo con Lady Gaga) e lo Screen Actors Guild (che generalmente anticipà i vincitori degli Oscar), rendono Glenn Close la candidata da battere nella corsa agli Oscar come miglior attrice non protagonista, dove è in gara con The wife. Le avversarie forti tuttavia non mancano, da una delle più grandi interpreti della sua generazione, Olivia Colman in La favorita, alla popstar Lady Gaga con A star is born. Completano la cinquina la debuttante...