CINEMAUn altro tema della discordia. Pensare che l'umanità non si sia giovata, nell'ultimo secolo dei vaccini per sconfiggere malattie storiche e gravissime è abbastanza sorprendente, nonostante ogni verità abbia bisogno di contenere una parte anche di dubbio, in questo caso sui casi singoli, ma non nei grandi numeri. Elisabetta Sgarbi fa il punto scientifico e filosofico sui vaccini: non cerca di aprire contradditori, dibattiti su pro e contro. Porta dati, voci dell'esperienza, gente che non fa affermazioni da social o emette sentenze...