Torna in Veneto il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, da oggi al 5 ottobre, con le 10 pellicole più belle del mondo di cinema di montagna, avventura e sport outdoor selezionate tra quelle finaliste all'omonima manifestazione che prende il nome della città turistica canadese dell'Alberta che la ospita. La rassegna internazionale è nata per celebrare i migliori film e libri di montagna con autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori da tutto il mondo. Calato il sipario, da 20 anni prende il via il World Tour tra Canada, Usa e altri 44 Paesi. Sono oltre 550.000 spettatori per un totale di 1.200 serate a livello globale: in Italia, dove è approdato dal 2013, viene realizzato appositamente un programma per il pubblico italiano. Si parte oggi allo Space Cinema di Silea (Treviso) per proseguire domani a Limena (Padova) con ospite in sala Luca Gandolfo, del Gruppo geografico esplorativo La Venta; il 23 settembre allo Space di Torri di Quartesolo (Vicenza), il 28 al Metropolis Cinemas di Bassano del Grappa, il 29 al Cinema Italia di Belluno con l'alpinista Luca Zardini per finire il 5 ottobre allo Space Cinema di Lugagnano di Sona (Verona) con la guida alpina Nicola Tondini.

Attraverso immagini suggestive e spettacolari il pubblico avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell'Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project), vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell'inconsueta veste di baby-sitter (Danny Daycare), superare simbolicamente il confine tra Stati Uniti e Messico grazie all'incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line), raggiungere una delle regioni più remote dell'Antartide con lo snow-kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon per scalare la montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition), ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del dalla vetta a 8516 metri della quarta montagna più alta del mondo, il Lhotse, fino ai 6400 metri del campo 2.

Il cartellone completo è disponibile sul sito www.banff.it; ulteriori aggiornamenti su Facebook e la Instagram. Nel rispetto delle normative anti-Covid le proiezioni saranno effettuate in più sale per garantire il distanziamento sociale. Le prevendite per tutte le serate sono già aperte online sul sito della manifestazione al prezzo di 15 euro più diritti di prevendita, nei punti vendita Vivaticket oppure telefonando al 892234; rimangono validi i biglietti acquistati in occasione del tour primaverile, poi spostato per l'emergenza sanitaria.

