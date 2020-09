Un film sull'acqua sullo sfondo dell'Arsenale di Venezia. E il bello è che anche i veneziani muniti di barchino potranno partecipare, senza accrediti né biglietti e neanche la necessità dell'abito elegante. Stasera inizia Boat in Campari. Si tratta di una piattaforma sull'acqua che, nel cuore della laguna, metterà in scena una serie di appuntamenti ideati per celebrare il talento e la passione dei giovani artisti del cinema. Per assistere bisognerà essere in barca. L'inaugurazione è con Carolina Crescentini che, accompagnata da Fotini Peluso ed Eduardo Valdarnini presenterà in anteprima Beyond Passion, il cortometraggio realizzato dagli studenti del Centro Sperimentale del Cinema di Roma nell'ambito del progetto Campari Lab. Domani, l'esclusiva proiezione di Burraco Fatale con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro e Caterina Guzzanti: il film sarà nelle sale il 1° ottobre ma a Venezia ci sarà questa speciale anteprima. Mercoledì 9 è in programma una performance di Edoardo Leo, quindi la proiezione del corto Waiting for Woody. Giovedì 10 serata con il giurato di Venezia77 Matt Dillon, Ludovica Martino e il corto con Andrea Pittorino ed Elena Cucci intitolato Giorgio. Infine, venerdì 11, chiusura in bellezza con la presidente della giuria di Venezia77 Cate Blanchett.

