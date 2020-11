CINEMA

Sessant'anni di mito che vanno all'asta a Londra da Sotheby's dal 6 al 10 novembre. Il mito è quello di James Bond. Il primo, quello interpretato da Sean Connery, scomparso l'altro giorno e via via in successione, tutta la sequenza dei 25 film, compreso l'ultimo, protagonista Daniel Craig, ambientato a Matera. Tutto si svolge in Bond Street e come poteva essere altrimenti? Nel luogo del delitto là dove tutto ebbe inizio nel 1966 quando Sotheby's mise all'asta i due ultimi romanzi postumi di Ian Fleming, protagonista l'agente 007 di Sua Maestà con licenza di uccidere. Octopussy, il primo, la piovra, poi tradotto in un film nel 1983 con Roger Moore quale interprete. La Property of the Lady, il secondo, imperniato attorno a un prezioso uovo di Fabergé, come noto un'esclusiva degli zar di Russia. E proprio questo, in tempi di guerra fredda, mette in sospetto e, alla fine, permette allo 007 di smascherare la spia dell'allora KGB. In questa sala verrà esposta una rara collezione dei romanzi di Fleming, messa insieme in molti anni, e appartenente a un unico proprietario, rigorosamente anonimo, comprendente rare edizioni, manoscritti, anteprime di stampa, come quelle pubblicate nella rivista Playboy.

Insieme alle copie omaggio, firmate dall'autore, con dedica a personaggi del calibro di un Robert Kennedy e di un Winston Churchill a dimostrazione che la Bond mania non è affare riservato solo a un sia pur vasto pubblico popolare. Il reperto più prezioso è il quarto romanzo una stima che varia da 80 mila a 120 mila sterline, Diamonds Are Forever (i Diamanti sono per sempre), quasi ogni pagina contrassegnata dalle autografe revisioni a matita di Fleming nella sua mania perfezionista. Fu trasformato in film nel 1971, protagonista James Bond, con quel finale ironico, al limite dell'assurdo, che dopo molti ammazzamenti di buoni e cattivi, i preziosi gioielli finiscono a ruotare in orbita intorno alla terra. Nella stanza centrale, invece, il posto è riservato alla mitica Aston Martin DB5. In vendita a trattativa privata, curata dalla sezione RMC della casa d'asta, specializzata in auto d'epoca. Bisognerà quindi accontentarsi di vederla online dal 6 al 10 novembre. In compenso si potrà scegliere tra una selezione di orologi, anche questi variabili nel tempo, e comunque micidiali armi di difesa e, più spesso, di offesa. Poi i poster quasi duecento. Compreso l'ultimo in ordine di tempo: quello di No time to die già super pubblicizzato che in Italia, si potrà vedere dal 21 aprile. Allora se è lecito sognare fatevi avanti. L'occasione è unica e in fondo un poster non si nega a nessuno soprattutto ci sarà una concorrenza spietata. Senza peraltro licenza di uccidere. Questa è un'esclusiva dello 007.

