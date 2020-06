IL CASO

Incassi milionari alla Zalone? Nemmeno ipotizzabili, così il cinema che coraggiosamente riparte dopo la pandemia deve per ora accontentarsi di risultati più che modesti: I miserabili, campione della top ten nella prima giornata di riapertura delle sale, in tutta Italia totalizza 1.282 euro e 261 spettatori mentre il secondo classificato, Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, si ferma a 819 euro e 158 presenze. A scendere troviamo Bad Boys For Life (1.401 euro e 145 spettatori), Parasite (584 euro e 115 biglietti) fino all'ultimo in lista Cattive acque (452 euro e 94 presenze).

Un flop? Va detto che hanno riaperto i battenti soltanto un centinaio di esercenti (su 4 mila) per un totale di 122 schermi che l'anno scorso, secondo il sito Cineguru, nella stessa giornata erano 2501.

Con determinazione e sprezzo del pericolo (ma la gente avrà voglia del grande schermo dopo il lockdown?) questi temerari del post-Covid hanno deciso di rialzare la testa dopo il blocco che durava dall'8 marzo scorso, il periodo più lungo dal dopoguerra. Va poi aggiunto che nei cinema stanno sbarcando film già usciti (il pluripremiato Parasite, La vita invisibile di Euridice Gusmao, Dio è donna e si chiama Petrunya, perfino il glorioso I Vitelloni di Fellini del 1953) oppure passati in streaming come lo stesso I Miserabili, Favolacce, Tornare. «Senza entrare nel merito dei dati, la riapertura dei cinema è un segnale per tutta l'industria, un invito a riprendere tutte le attività», affermano all'Anec, l'associazione degli esercenti.

LA RIPARTENZA

La ripartenza sarà graduale e servirà tempo per riempire nuovamente le sale dove, per tutto il tempo della proiezione, si può stare senza mascherina e consumare popcorn. Mentre il 2 luglio uscirà Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, la distribuzione Movie Inspired proporrà a breve 12 film d'autore. E si attendono i blockbuster: Onward, che uscirà il 22 luglio mentre Gli anni più belli di Gabriele Muccino tornerà nei cinema il 15 e sono ancora in sospeso le date esitive di Tenet e Mulan. La riapertura dei cinema è una fase molto delicata in tutto il mondo: in Francia avverrà il 22 giugno mentre nella Cina alle prese con la seconda ondata di coronavirus le 12mila sale (chiuse alla fine di gennaio) ancora non riaprono con catastrofiche ricadute su ristoranti, bar e shopping center adiacenti.

Il difficile ritorno alla normalità delle sale non impedisce tuttavia ai set di riapire: ieri sono ripartite a Napoli le riprese della storica soap di Rai3 Un posto al sole, il 22 si batterà il primo ciak della serie Netflix Zero diretta da Paola Randi, ricomincia la lavorazione di Naufragi di Stefano Chiantini e Lucisano Media Group realizza due nuove produzioni cinematografiche: Lasciarsi un giorno a Roma con la regia di Edoardo Leo e Una famiglia mostruosa di Volfango De Blasi.

LA RINASCITA

«Tornare sul set», dice l'ad del gruppo Federica Lucisano, «è la prima cosa da fare: vogliamo offrire alle persone che collaborano con noi un luogo di lavoro sicuro, ma immediatamente dopo il diritto di lavorare per tornare a produrre e distribuire reddito per contribuire alla rinascita del Paese».

Gloria Satta

