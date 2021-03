CINEMA

Oggi è il 4 marzo, non un giorno qualsiasi. Lucio Dalla avrebbe compiuto 78 anni. Purtroppo ci ha lasciato all'improvviso nove anni fa. A ricordare la sua strabiliante carriera, le sue indimenticabili canzoni è un film di Pietro Marcello, passato proprio ieri nel programma a distanza del festival di Berlino. E oggi 4 marzo, canzone-simbolo della sua scoperta popolare, c'è anche il festival di Sanremo che gli dedica una serata, e che nel 1971 vide partecipare questa canzone (censurata all'epoca, nel testo e nel titolo, successivamente sostituito proprio con la data di nascita del musicista), che si classificò terza.

SANREMO E L'ITALIA

Per Lucio, questo il titolo del documentario del regista di Martin Eden, presentato nella sezione Berlinale Special non è un biopic come tanti: racconta una parte dell'attività professionale, la più creativa, quella dei primi due decenni e mezzo, di Dalla; si addentra attraverso due suoi storici amici (Umberto Righi detto Tobia e Stefano Bonaga) per svelarne (ma non troppo) gli aspetti personali; soprattutto crea una forte corrispondenza con la Storia d'Italia, negli anni turbolenti delle rivendicazioni sindacali fino alla tragedia della strage di Bologna, anche attraverso la mitologia dell'auto, che si accende sullo schermo grazie a materiali d'archivio, comprese apparizioni televisive storiche e rare dello stesso Dalla. Sono gli anni della collaborazione di Lucio con il poeta concittadino Roberto Roversi (tre irripetibili album insieme), scomparso anche lui pochi mesi dopo il cantautore.

Spiega il regista: «Un progetto maturato nel tempo, fin da bambino quando ascoltavo le sue canzoni sul giradischi di mio papà. Ho sempre amato la sua musica: a metterci in contatto fu poi Toni Servillo e successivamente Lucio presenziò a Bologna alla prima del mio film La bocca del lupo. In quell'occasione finalmente lo incontrai. Lo scopo di questo film, scritto con Marcello Anselmo, era quello di raccontare attraverso la sua straordinaria creatività anche l'Italia, nelle sue trasformazioni e contraddizioni. il film che vediamo oggi diciamo non è ancora terminato: è presente a Berlino, ma credo che aggiungerò ancora qualcosa, prima della sua versione definitiva». Prodotto da Beppe Cashetto e Rai Cinema, tra le curiosità spuntano un'apparizione a fianco del Mago Zurlì e una discussione televisiva con Bettino Craxi.

Adriano De Grandis

