CINEMANuova impresa cinematografica, dopo il successo mondiale di A Star is Born, per Lady Gaga: la popstar, una nomination come attrice e l'Oscar vinto per la canzone Shallow colonna sonora del film di Bradley Cooper, interpreterà ora Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci accusata di essere la mandante dell'omicidio del marito, nel nuovo film di Ridley Scott sul caso di cronaca che nel 1995 mise sottosopra l'ambiente della moda, l'Italia stessa e il mondo intero.RANCOREIl titolo non è stato ancora annunciato ma la sceneggiatura,...