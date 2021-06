Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMALasciata definitivamente la sponda Gomorra, arrivata all'ultima stagione, Claudio Cupellini torna al cinema con un suo film, in uscita l'1 luglio. Il film si chiama La terra dei figli, è ambientato in un mondo post apocalittico, ed è tratto dalla graphic novel omonima di Gipi. Partiamo proprio da qui. Da cosa ha convinto il regista padovano a buttarsi su questo progetto: «Di sicuro un punto forte è che il cuore del racconto è...