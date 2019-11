CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAL'avvicinamento alla visione di The Irishman, ultimo film di Martin Scorsese, è stato piuttosto accidentato, quando non turbolento. Già nella sua complicata gestazione produttiva, alcune case di produzione avevano abbandonato il progetto per la lievitazione dei costi, necessari per l'operazione di ringiovanimento estetico-digitale degli attori; solo l'intervento economico di Netflix, salutato come sempre da frastuoni polemici, ha così successivamente permesso che il film potesse vedere la sua realizzazione, aprendo tuttavia a...