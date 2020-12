CINEMA

Il Covid si è portato via anche Kim Ki-duk, regista coreano di fama internazionale, che proprio a Venezia ha costruito gran parte della sua più consacrata carriera, culminata con il Leone d'oro, conquistato nel 2012 con il film Pietà, che come spesso accade non è tra le sue opere migliori. La settimana prossima avrebbe compiuto 60 anni. È morto a Riga, in Lettonia, dove era arrivato poco più di una ventina di giorni fa: sentitosi male è stato ricoverato, situazione dalla quale non si è più ripreso. Nel giro di una ventina d'anni, un giovane sudcoreano proveniente da una famiglia povera della provincia è riuscito a diventare uno dei registi fondamentali del cinema asiatico, con il suo cinema piuttosto crudo e rabbioso, attento alle contraddizioni sociali ed economiche di un Paese in esponenziale sviluppo, e capace di osservare i comportamenti umani, scoprendone disagi e follie, con una punta di marcato sarcasmo.

LE ORIGINI

Passato per umili lavori, un arruolamento in marina e una crisi religiosa, abbandona questa confusione esistenziale per un approccio con l'arte in generale, specialmente dopo il suo trasferimento a Parigi. Già nelle sue opere iniziali sono evidenti gli aspetti più congeniali al suo cinema, partendo da Coccodrillo (1996), storia di un ragazzo che attende sotto un ponte il gesto estremo dei suicidi, per derubarli successivamente. Ma è con L'isola (2000) che il regista riesce a farsi notare a livello internazionale, grazie anche alla sua presenza in Concorso alla Mostra di Venezia. Ricorda infatti il direttore Alberto Barbera: «Era il giorno prima della conferenza stampa del programma, e avevo inserito un'ultima cassetta Vhs nel lettore. Il film fu per me un'autentica rivelazione. Viene a mancare un regista di grande talento. Sono fiero di aver contributo a far conoscere i suoi film». Tra ami infilati nelle intimità e una violenza sugli animali e sugli umani, il film fece rumoreggiare la platea lidense. Da lì Kim ki-duk ha portato il suo cinema tra lirismi, solitudini e ferocia a esplorare un mondo spesso crudele: ecco allora Indirizzo sconosciuto (2001, di nuovo al Lido), soprattutto La samaritana (2004, miglior regia alla Berlinale) e il quasi folle Ferro 3 La casa vuota (2004, miglior regia a Venezia), i due film migliori; e poi L'arco (2005), fino a Soffio (2007), prima di passare per la grande crisi artistica che sfociò successivamente in Arirang (2011), il suo film più personale. Tornato a Venezia con Pietà (2012), dove a sorpresa vince il Leone, si attorciglia attorno a Moebius (2013, sempre al Lido), fino Il prigioniero coreano (2016, ancora al Lido), parabola sul confine delle due Coree, dove a pagare sono sempre i più deboli.

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA