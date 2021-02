CINEMA

Delle due, l'una: proposto dall'Italia in ben due categorie, miglior film internazionale (ex Oscar film straniero) e documentario, il film di Gianfranco Rosi, Notturno si è salvato, in queste prime short list verso la celebre statuetta americana, nella categoria di pertinenza, quella appunto del documentario. Al contrario non è riuscito ad entrare nella categoria Internazionale in questo primo elenco, che da quest'anno è stato perfino allargato in abbondanza (da 9 a 15), dimostrando ancora una volta come l'Italia non solo non abbia da molto tempo, a parte sporadici successi (l'ultimo, nel 2014, con La grande bellezza), film che possano davvero avere un respiro internazionale e colpire spettatori ovunque, ma anche che non sappia scegliere quali proporre, tra quelli apparentemente più appetibili.

Semmai, nella categoria Internazionale, l'Italia la troviamo in Francia, con quel film girato da un esordiente padovano (Filippo Meneghetti), dal titolo Due che racconta la storia problematica di due donne lesbiche mature, che da tempo raccoglie consensi ovunque (sta andando bene anche nella corsa ai Golden Globes): una scelta coraggiosa, come se l'Italia avesse scelto un film girato da un regista straniero e per giunta giovane ed esordiente. Altrove questo è possibile, da noi no. Insomma dalla categoria più importante per i film non in lingua inglese siamo già fuori, anche se il tifo per il franco-padovano Meneghetti è un'ottima alternativa.

LA MOSTRA SUGLI SCUDI

Mentre per le nomination delle categorie principali quest'anno bisognerà attendere il 15 marzo (e per la cerimonia della consegna degli Oscar addirittura il 25 aprile) un po' di Italia la troviamo nelle categorie tecniche. Pinocchio entra nel gruppo del Trucco e parrucco; Laura Pausini sta in quello di Miglior canzone per La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, la quale va avanti anche nella categoria dei Corti-documentari con Cosa farebbe Sophia Loren?, diretto dall'inglese Ross Kauffman. Sorride come al solito la Mostra di Venezia, già ben presente tra i film scelti nelle categorie minori, con ben 7 film proiettati a settembre al Lido.

Adriano De Grandis

