Ci sono diverse novità interessanti e importanti nel Festival di Berlino, che domani va a cominciare la sua più complicata edizione (la n. 71), avendo deciso di organizzarla online, per non perdere l'annata del tutto, come successe a Cannes l'anno scorso. Intanto il festival, per il secondo anno diretto dall'italiano Carlo Chatrian, viene diviso in due segmenti: il primo va da domani 1 marzo a venerdì 5 e porta i film su una piattaforma accessibile agli accreditati. Saranno cinque giorni di immersione totale (da casa); venerdì saranno resi noti i vincitori, scelti da una giuria che invece vedrà le opere in loco e in un cinema. Poi ci sarà dal 9 al 20 giugno una ripetizione, questa volta con il pubblico, ma sarà riservata solamente ai berlinesi. La seconda novità è la giuria, composta da soli vincitori di Orsi d'oro, tra i quali l'italiano Gianfranco Rosi (vinse nel 2016 con Fuocoammare) e nessuno di loro è ufficialmente un presidente, scelta che comporta sempre qualche rischio. La terza è anche quella più politica: non si premieranno più il miglior attore e la miglior attrice, ma abbattendo la barriera del genere, soltanto la miglior interpretazione, che potrà andare quindi indifferentemente a un uomo o a una donna.

POCA ITALIA

Poca Italia, purtroppo. Dei 15 titoli in Concorso, nessun film è italiano, ma il cartellone, molto cinefilo, è ghiotto. Spicca invece tra gli Specials, il documentario su Lucio Dalla (Per Lucio), a firma di Pietro Marcello, di cui si ricorderà il recente Martin Eden, passato a Venezia 2019. Sta ancora in Forum La veduta luminosa di Fabrizio Ferrero, viaggio di una coppia che arriva nella Foresta Nera, sulle tracce del poeta Friedrich Hölderlin. C'è infine Italia nella coproduzione con Germania e Danimarca del bolzanino Ronny Trocker che in Panorama porta Der Menschliche Faktor, controversa situazione familiare, su una coppia in crisi a causa di un furto.

Adriano De Grandis

