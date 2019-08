CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAAnche avendo i soldi, non si trova più un posto. Lo chiamano l'abbonamento dei nababbi, perché con 1.600 euro - a testa- è garantito un velluto nella galleria della Sala Grande, dove siedono i cast dei film, il regista, gli attori, quindi anche le star hollywoodiane. Milleseicento euro è il costo dell'abbonamento Full alla Mostra del cinema d Venezia, edizione numero 76, che inizierà mercoledì 28 agosto. Con l'abbonamento Full si ha diritto non solo alla poltroncina per tutti i giorni della Mostra compresa la serata inaugurale, che...