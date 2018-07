CINEMA Alla fine se si supera l'effetto Cher, apologia della chirurgia plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAAlla fine se si supera l'effetto Cher, apologia della chirurgia plastica di cui è stata antesignana ed è ancora ostinata fan, il sequel-prequel di Mamma Mia! diventato Mamma Mia! Ci risiamo, in sala dal 6 settembre dieci anni dopo la parte uno, diverte e fa ballare sulla sedia. Dopo il film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, si torna nella magica isola greca di Kalokairi in un nuovo musical basato sempre sulle canzoni degli Abba. Cast originale più nuovi membri, tra cui Lily James (L'Ora Più Buia;...