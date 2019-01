Cibotto al macero È battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICA«E' stato compiuto un crimine, un danno spirituale, civico e materiale». Queste le parole dell'onorevole e critico d'arte Vittorio Sgarbi, giunto ieri a Rovigo per presentare la sua denuncia verso chi ha compiuto il gesto di mandare al macero dei libri della biblioteca dello scrittore Giannantonio Cibotto. «È una vergogna ha aggiunto in una conferenza stampa aperta al pubblico che rende un enorme disonore alla città. Rovigo ora sarà tristemente famosa come luogo dove si distruggono libri. Ogni volume ha un valore culturale,...