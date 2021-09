Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAMetti un'estate, una vacanza e la città della storia d'amore più bella di sempre. Lei un po' Bridget Jones un po' Carrie. Lui inglese, un Jeremy Irons 2.0 all'apparenza inaccessibile. Sono gli ingredienti di Love in the Villa, la serie romantica che Mark Steven Johnson, regista e produttore Usa sta girando in questi giorni a Verona e sbarcherà presto su Netflix. Il capoluogo scaligero è stato scelto dalla produzione come città...