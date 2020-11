BAR COME RIPARTENZA

Il caffè al bar è stato uno dei simboli della ripartenza di maggio, e tra i desideri degli italiani nel periodo del lockdown superava nelle ricerche anche la pizza. Perché, gira e rigira, il bar dice il Gambero Rosso nella sua edizione numero 21 della Guida ai Bar d'Italia 2021 è il luogo della colazione mattutina ma anche il posto dove fermarsi a studiare o lavorare, sede di incontri di affari o cornice del primo appuntamento, e spazio ideale per rilassarsi dopo il lavoro prima di tornare a casa la sera. L'elenco delle eccellenze che conquistano il massimo punteggio nella qualità del caffè e in quella dell'offerta complessiva simboleggiati da Tre Tazzine e Tre Chicchi conta 39 locali, sei in Veneto e due in Friuli Venezia Giulia. In Veneto troviamo al vertice ben due insegne di Venezia, entrambe gestite dal gruppo Alajmo, e precisamente Amo al Fondaco dei Tedeschi e il Gran Caffè Quadri in Piazza San Marco; due vicentine, Olivieri 1882 di Arzignano e Il Chiosco di Lonigo; infine Biasetto di Padova. Mentre in Friuli Venezia Giulia il meglio è a Palmanova (Caffetteria Torinese) e a Trieste (Vatta).

ECCELLENZE IN LAGUNA

Ma oltre alle due insegne sopra citate, Venezia festeggia in questa edizione anche il premio al Bar dell'Anno e al miglior Cocktail Bar, fra l'altro di due locali piuttosto vicini l'uno all'altro. Nel primo caso il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di qualità a chi, fatte salve qualità del prodotto e del servizio, ha dato prova di particolare resilienza in questo anno difficile. E a trionfare è stato il veneziano Ciak, che il Gambero Rosso racconta così: Una piccola grande realtà, appena uscita dalla tragedia dell'acqua granda che ha duramente colpito la città, che ha fronteggiato con spirito e rimboccandosi le maniche prima la pandemia poi la carenza di turisti che ha toccato tutte le città d'arte, guardando sempre avanti. Siamo in Campiello San Tomà, fra Piazzale Roma e San Polo, e il Ciak è l'esempio perfetto di quello che è il bar ideale oggi, che va dalla colazione alla cena, che offre qualità e piacevolezza estetica, accoglienza e simpatia. In due parole: la nuova concezione del bistrot all'italiana. Il tutto tenendo alto il livello in un contesto come quello veneziano dove, da un anno a questa parte, la vita per le attività commerciali è costellata da enormi difficoltà, molto più che in altre città d'Italia.

COCKTAIL D'AUTORE

Ma il Gambero Rosso promuove Venezia anche con uno dei migliori cocktail Bar dello stivale e in questo caso la segnalazione non è certo una sorpresa per i veneziani e forse neppure per molti padovani e trevigiani, per i quali Il Mercante, proprio di fronte alla Basilica dei Frari, è da tempo uno degli indirizzi da non mancare per gli appassionati del genere. E sempre Venezia, infine, vanta uno degli unici due bar veneti che per dieci anni hanno ottenuto il massimo punteggio, cioè il Dandolo dell'Hotel Danieli (l'altro è Biasetto a Padova), riconoscimento che in Friuli, oltre alla già citata Caffetteria Torinese, premia anche il VilIa delle Torri a Trieste. E ancora ben due cocktail-bar di albergo al massimo livello, il già citato Dandolo e il bar Gabbiano dell'Hotel Belmond Cipriani alla Giudecca.

Claudio De Min

