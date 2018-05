CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci vorrebbe un'idea. Perché sia nel contratto di governo di 5stelle e Lega, sia nei programmi delle opposizioni, ci sono molte cose, opinabili o meno, ma manca una strategia complessiva per provare a invertire la rotta dell'economia italiana, che è in un declino che dura da più di vent'anni e che non si ferma, come conferma l'ultimo Rapporto Istat sulla situazione socio-economica del Paese. Anche nel 2018, infatti, tutti gli indicatori sono negativi.Prima di tutto, siamo il secondo Paese più vecchio al mondo (168,7 anziani ogni 100...