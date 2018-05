CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ci sono tanti modi per tradire la democrazia e la volontà popolare. A Beppe Grillo e Luigi Di Maio, che da ieri vanno gridando al golpe istituzionale prendendosela con una legge elettorale fatta apposta dicono per non farli governare, bisognerebbe ricordare almeno tre cose. La prima è che con la legge elettorale da loro caldeggiata al posto dell'aborrito Rosatellum avrebbero ottenuto ancora meno parlamentari. La seconda è che nel Paese sono pur sempre una minoranza, per quanto rumorosa e cospicua. La terza, quella politicamente più...