Ci sono i vini dei Colli Orientali oppure il Bisat del Livenza

FARRA D'ISONZOUna kermesse di vini delle migliori cantine di Farra d'Isonzo, del Collio, del Carso, del Brda, delle Vipavska dolina e dei Colli Orientali abbinati alle specialità culinarie di rinomati ristoranti, wine bar e attività agroalimentari è in programma (a cura delle aziende del Contado di Farra), presso la società agricola Colmello di Grotta di Farra di Isonzo (Go), sabato prossimo dalle 19,30. Angolo dedicato agli orange wine e Sicilia e Puglia com regioni ospiti . C anti e musiche della tradizione popolare della Murgia barese,...