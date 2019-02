CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci sono film che fanno emergere i sentimenti intercettando le aspettative di un vasto pubblico che possa emozionarsi, commuoversi, senza rinunciare a catturare anche l'interesse dei più smaliziati, portando una storia di rivendicazione sociale e politica all'interno di un melodramma dal taglio popolare: per accontentare spesso (quasi) tutti, c'è sempre il rischio di disperdere il valore delle cose in fronzoli retorici, dentro una sceneggiatura che calcola ogni reazione e che si fa un po' ruffiana. Non ne è esente Green Book, che ha però il...