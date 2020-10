Ci sono due famiglie. Una borghese, una coatta. Una vive a Roma, una a Ostia. Una è composta da madre regista, padre chirurgo, figlio un po' squinternato, ed è ovviamente progressista, con falle affettive d'ordinanza: sono i Pavone; l'altra è il controcanto inevitabile: è burina, gestisce un'armeria ed è ovviamente orgogliosamente fascista, oltre a essere più unita e sono i Vismara. Poi ci sono altri personaggi, che entrano ed escono e che, a volte, sono creati solo per una presenza destabilizzante della narrazione. Se pensate a Ferie d'agosto non è esattamente quella situazione là: qui le due famiglie si intrecciano per una casualità del destino, ma restano sostanzialmente entità separate.

In questo dualismo così sfacciato, dove tutto crea costantemente una contrapposizione, l'esordio di Pietro Castellitto si misura, fin dall'inizio, in una chiave ambiziosa, che appare mal ripagata: il piano sequenza iniziale, dove ogni personaggio si impossessa dello spazio strappandolo a quello precedente, inquadrature bizzarre, frammentazione della storia, in ogni scena sembra che la regia voglia riempire tutto di troppi significati e che la modalità estetica serva soprattutto a un'esibizione creativa, quasi mai capace di assecondare lo scopo necessario. Il film si riduce molto spesso così a scenette grottesche e surreali, volendole coniugare alle coordinate della commedia all'italiana, in un paesaggio umano devastato, tra la cafonaggine e il sarcasmo, l'opulenza e il cinismo, come se il sopravvento autoriale bloccasse il respiro di un racconto, incapace di far vivere i propri personaggi, troppo codificati, troppo intrappolati.

Da Nietzsche a Hitler, da Talete alla Nutella, il concetto affastellato della provocazione narrativa si stempera nel ricamo greve di una società di predatori depredata del suo stesso istinto, osservati nella loro identità di maschere: Castellitto sfodera un armamentario costipato, dove anche il Federico, interpretato dallo stesso regista (che funziona meglio come attore: lo vedremo presto anche nei panni di Francesco Totti e in Freaks out) finisce con l'essere ostaggio di una vena caricaturale, bomba compresa, nonostante l'apparenza spiazzante. Figlio d'arte, Castellitto sembra echeggiare il cinema disturbante del padre e le pulsioni narrative della madre, scrivendo e dirigendo un film nel quale vuole scoprire subito troppe carte, buttandole sul tavolo un po' alla rinfusa, al pari di quelle dichiarazioni eccentriche su una commedia che lui stesso definisce antiborghese ma non antifascista o al discorso incomprensibile tenuto al Lido sugli infami e sui traditori, al momento della premiazione.

