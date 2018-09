«Ci sono anche altri reparti da rivedere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOLOCommenti positivi sia della maggioranza che dell'opposizione in ordine alla visita della Commissione regionale sanità sullo stato dei lavori all'ospedale di Dolo, con particolare riguardo a quelli del Pronto soccorso. Il consigliere del Pd Buono Pigozzo osserva: «La visita è stata utile per chiarire a che punto sono i lavori dell'unità e per inquadrare le proposte sui futuri interventi all'ospedale. Abbiamo avuto rassicurazioni da Dal Ben che nonostante i ritardi della ripresa del cantiere, prevista fra qualche mese, il servizio delle...