Ci mancava soltanto The Economist, il settimanale più prestigioso del mondo, a sostenere la permanenza di Draghi a palazzo Chigi. Poiché è merito suo se l'Italia è il paese che ha fatto i maggiori progressi del pianeta nel 2021, guai a togliere il nocchiero dalla plancia. Se sommiamo anche i politici italiani, soltanto Giorgia Meloni resta esplicitamente a favore dell'ascesa di Draghi al Quirinale sperando in sollecite elezioni anticipate. Gli altri partiti non le vogliono per ragioni diverse. Il Pd perché vorrebbe vedere un M5s meno fragile, il Movimento perché ne uscirebbe decimato. Stesso discorso per Forza Italia (Draghi premier è interesse nazionale, ha ripetuto ieri Tajani). Mentre la Lega spera di raggiungere nei sondaggi Fratelli d'Italia (Abbiamo prolungato lo stato d'emergenza per tre mesi e lui se ne va?, ha detto ieri Salvini). Per questo il Pd ha sostenuto oltre l'evidenza dei fatti la permanenza di Mattarella al Quirinale. E adesso che bisogna scegliere il successore chiede comunque una personalità unitaria perché una di parte sarebbe una grave lesione istituzionale. È scontato che una scelta condivisa è preferibile a una di parte, ma non si capisce perché l'elezione di Mattarella frutto di una scelta del solo centrosinistra sia stata legittima (e lo fu), mentre una scelta pilotata dal centrodestra non lo sarebbe perché per la prima volta non è la sinistra a dare le corte. Ci si può legittimamente opporre alla scelta di Berlusconi, ma non si dica che nessun capo politico è mai andato al Quirinale perché Saragat era il padrone, non solo il leader carismatico, del partito socialdemocratico.

Perciò, da qualunque lato si faccia l'inquadratura, una scelta non certo unanime ma largamente maggioritaria oggi sarebbe soltanto quella di Mario Draghi. Ieri sera Enrico Letta si è detto ottimista su una decisione condivisa e Salvini ha suggerito un incontro generale anche prima di Natale. Ma la nebbia è ancora fittissima. Mentre Draghi ha stretto le viti dell'emergenza imponendo il tampone anche agli europei che entrano in Italia creando qualche difficoltà al settore turistico. Vuole che a gennaio il nostro paese resti il più sicuro di tutti. Per lasciarlo in forma al suo successore?

