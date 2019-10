CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ci accusano di essere una minaccia? Dicono che potremmo far cadere il governo? Ebbene, a dimostrazione che sono accuse totalmente infondate, Italia Viva lancia una proposta anche in chiave di stabilità: assieme alla manovra economica la maggioranza approvi una legge delega per riformare l'Irpef dal 2021. Per farlo siamo pronti a sacrificare anche gli 80 euro». Luigi Marattin, testa d'ariete di Matteo Renzi sul fronte economico, apre ufficialmente la trattativa sulla legge di bilancio dopo aver imposto insieme ai 5Stelle lo stop all'aumento...