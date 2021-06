Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chiudendosi dentro uno stanzone, un'aula scolastica con tanto di banchi, cattedra e lavagna, Gabriele Salvatores ha meno possibilità di divagarsi, distrarsi, cercare percorsi alternativi, che hanno fatto di lui un regista sempre pronto a rischiare, senza riuscire spesso a dar valore alle proprie scommesse, come se le intenzioni non tenessero il passo dei risultati. Non è un caso che bisogna forse ritornare a Io non ho paura (e siamo al...