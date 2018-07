Chitarra rock, due giorni di festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due giorni da non perdere per chi ama la chitarra rock. La manifestazione Homepage Festival trasforma Udine in una capitale ospitando lezioni, conferenze e live con tre tra i più apprezzati chitarristi rock italiani: Cesareo, Marco Sfogli e Gianni Rojatti. Un appuntamento aperto a tutti, dal chitarrista più esperto che vuole affinare il suo linguaggio confrontandosi con tre eccellenze della musica italiana, al principiante che cerca stimoli e suggestioni con le quali alimentare la sua voglia di studiare e suonare. Ma anche per il semplice...