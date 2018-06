Chiosco abusivo ma compare il cartello affittasi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA C'era una volta un chiosco da abbattere: ora non solo è vivo e vegeto, ma i proprietari vi hanno affisso i cartellini con scritto affittasi. Nel 2009 la Soprintendenza aveva emesso un'ordinanza per la rimozione di due chioschi in legno, l'uno in campo Nazario Sauro, l'altro alle Fondamente Nove. Entrambi erano rivendite di fiori. Il primo apparteneva al fiorista già presente con negozio in campo, il quale non ha avuto alcun problema a rimuovere il manufatto, diventato più un impiccio che un sostegno. Per il secondo, a...