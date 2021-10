Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHIOGGIASottomarina spenta, Chioggia animata ma gli adolescenti di Chioggia vanno a ballare a Mestre e Rosolina in autobus. L'ordinanza del sindaco Armelao, che ha imposto, per 30 giorni, il coprifuoco alle 22 agli esercizi commerciali di piazzale Europa, ha avuto effetti oltre le sue previsioni.NUOVA ORDINANZA«Sabato e domenica non abbiamo, praticamente, lavorato», dice Adolfo Tiozzo, gestore del Budapest Caffè, il locale tante volte...