Chioggia, Salvini benedice il vescovo

IL CASOCHIOGGIA «Non possiamo esimerci dall'aiutare chi rischia di morire, ma Salvini ha posto un problema vero: questo sistema di accoglienza non funziona».Il vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo, è salito di nuovo agli onori delle cronache, per aver criticato, in un'intervista, quel titolo di Famiglia Cristiana («Vade retro Salvini») ma, ancor di più, perchè lo stesso Salvini lo ha elogiato, dicendo che la sua intervista è «piena di buon senso».E Tessarollo, come reagisce? «Non so, non ho letto quello che dice Salvini e non...