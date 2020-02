CHIOGGIA

«Grazie a voi che avete tenuto duro». Durante l'incontro seguito alla visita in riva Lusenzo del ministro D'Incà e di vari esponenti istituzionali e politici, le parole pronunciate dalla senatrice Orietta Vanin, rivolte ai cittadini di riva Lusenzo, per sottolineare la tenacia da loro dimostrata nel rivendicare un diritto secolare, hanno fatto da contraltare al ringraziamento dei residenti per l'approvazione della legge di cui la Vanin è una delle prime firmatarie. Ma quelle parole sono state anche un ideale passaggio del testimone all'amministrazione comunale che, ora, dovrà concretizzare, tramite i corretti adempimenti burocratici, il passaggio di titolarità dei terreni. «Dovremo ratificare, con delibera di Consiglio dice il vicesindaco Marco Veronese l'acquisizione di questi terreni al patrimonio comunale, e poi rivendere ai residenti tenendo conto del loro valore catastale e di quello delle opere di urbanizzazione che mai furono pagate, proprio per il perdurare del contenzioso». Il prezzo che pagheranno i residenti sarà composto di due quote: quella del valore del terreno, che il Comune verserà poi allo Stato che, a sua volta, lo ha anticipato al Demanio come compensazione per la cessione dei terreni, e quella delle opere di urbanizzazione (luce, acquedotto e così via) che resterà, invece, nelle casse comunali. Il calcolo andrà eseguito proprietà per proprietà e richiederà un po' di tempo. «Non so dire quanto tempo risponde il sindaco, Alessandro Ferro forse servirà anche l'accatastamento ma, per fortuna, un funzionario del Comune ha già eseguito, negli anni 90, questa procedura per il compendio di Brondolo e, quindi, la cosa dovrebbe essere facilitata rispetto ad allora». Il calcolo, comunque, assicura il sindaco, sarà fatto al prezzo «più basso possibile».

Al ministro che aveva ricordato l'impegno del Governo verso Chioggia e Venezia anche per i recenti danni da mareggiate, e auspicato altre occasioni di incontro, nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato la questione del Lusenzo, sono stati posti altri stimoli. Il sindaco ha chiesto il rifinanziamento dei fondi di compensazione del Mose, per portare a termine la sistemazione di Forte San Felice e un impegno per risolvere il problema del deposito Gpl. Un cittadino ha chiesto come mai, a Venezia, in seguito alle mareggiate di novembre, sia stata concessa la sospensione delle rate dei mutui e a Chioggia no. Il ministro ha assicurato l'attenzione sua e del Governo su tutte le questioni poste chiedendo, però, pazienza per il delicato problema del Gpl, per il quale serviranno ancora alcuni mesi. (d.deg.)

